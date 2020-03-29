Во Франции в муках от коронавируса умерла 16-летняя девушка: она раньше ничем не болела

По словам сестры Манол, всё началось с легкого кашля, который семья пыталась победить сиропом. В среду врач выявил проблемы с дыханием – была диагностирована дыхательная недостаточность.

Коронавирус привел к тому, что у девочки отказали лёгкие. Врачи пытались спасти юную француженку изо всех сил, но безрезультатно. Манол добавила позже, что все они легкомысленно относились к вирусу, так как думали, что убивает он только стариков и граждан с разными хроническими заболеваниями. Как выяснилось, это не совсем так.

Ситуация печальна ещё тем, что на похоронах могут быть только десять человек. Не все смогут попрощаться с Джулией. Мэр города Морсан-сюр-Орж призвал всех зажечь свечу в 20:00, чтобы почтить память усопшей.