Массовая гибель летучих мышей в Израиле напугала местных жителей

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|История началась 21 марта, когда мужчина по имени Ади Московиц гулял по большому городскому парку Ган Леуми Парк и наткнулся там на большое количество мертвых летучих мышей. По сей день никто не может сказать, создания умерли из-за холода или инфекции, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM.
Одни трупы уже начали разлагаться, тогда как другие выглядели совсем свежими. Внешне все летучие мыши казались полностью здоровыми, то есть не было следов крови, язв на теле и т. п. Поза их была такой, будто они висели на ветке, а затем упали.
Московиц решил опубликовать пост в социальной сети, приложив несколько снимков, чтобы выяснить судьбу летучих мышей. Проблема привлекла внимание не только большого количества людей, но и СМИ, в частности газет.
Было установлено, что и в других местах Израиля умирали летучие мыши. Люди боятся, что события связаны с приближающимся концом света. По мнению раввина Авраама Арье Тругмана, люди мыслят в правильном направлении. Природа больше не может терпеть влияния человека.