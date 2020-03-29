Затянутую в кожу Михалкову из Уральских пельменей сравнили с Моникой Белуччи (ФОТО)

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Бывшая участница шоу "Уральские пельмени" Юлия Михалкова предстала в неожиданном образе.

На днях экс-участница шоу "Уральские пельмени" Юлия Михалкова сообщила подписчикам, что написала "сенсационную" книгу о своей карьере, которая уже вскоре должна поступить в продажу. Телеведущая тогда отметила, что актёрская работа перевернула её жизнь и научила "чувствовать людей насквозь".

"Познание таинств театрального искусства помогло мне прийти к успеху. Поможет ли вам? Ответ вы найдёте в моей новой, полной сенсационных и деликатных разоблачений книге!" — пообещала Михалкова.

Между ивжнтхх тем во время карантина, при котором актриса "дезинфицируется шампанским" дома, Юлия рассказала, что с недавних пор она стала просыпаться под звуки фортепиано.

"Сегодня утром я проснулась от настойчивых фортепианных звуков, которые доносились с нижних этажей. Кажется, это был Чайковский.

Некто играл чувственно, мелодично, но изредка сбиваясь", – пишет Михалкова.

По ее словам, даже в чем-то плохом всегда можно найти что-то хорошее. Оказывается, "сдула с инструмента пыль соседка и выпускница консерватории Татьяна Ильинична", которая уже "15 лет не садилась за инструмент". А тут по случаю пришлись к месту и инструмент и умение им пользоваться.

По такому случаю Михалкова решила вспомнить и свои умения. В частности, она сдула пыль со сковородки и миксера и испекла блинчики, которые не делала уже около 10 лет.

"А ведь и правда, судьба дала нам возможность остановить время и вспомнииь лучшее, что мы когда-то умели и знали, воскресить свои таланты, забытые в суете. Я, кстати, сегодня блинчики испекла. Впервые за десять лет. Чуть подгорели, но вкууусные, ммм! Пользуйтесь моментом! Вспоминайте себя прекрасных", – заключила Михалкова.

Между тем фолловеры принялись по обыкновению комментировать снимок Михалковой, а не ее мысли. В частности некоторые обратили внимание, что Юлии чрезвычайно идет челка, а в элегантном кожанном комбинизоне, в котором актриса запечатлела себя на фото, она стала похожа на итальянскую диву Монику Белуччи.

"С челкой моложе", "Такая романтичная", "Хорошая рекомендация", "На этом фото похожа на Моника Белуччи", – пишут в комментариях подписчики.

Другие же считают, что как телеведущая, Михалкова вряд ли сделает успешную карьеру, в то время как в "Уральских пельменях" она была интересна.

"Больше была интересна в "Уральских пельменей"!!!", "Когда обратно в пельмени"? – интересуются фанаты.

И только лишь некоторые поделились своими заброшенными хобби, которые вновь стали актуальными на карантине.

"Вот вспомнил юные годы и сел писать картины, зря что-ли в художку ходил", "А я впервые слепила сырники, а они оказались потрясными", "Я кстати тоже вот уже 3-е утро просыпаюсь под мелодичный звуки фортепиано. Соседи сверху вспомнили о нем)) Раньше никогда не слышала. Играет и сын, только его пока нужно заставлять)", – делятся пользователи Сети.

Но даже и тут нашлись критики, которые язвительно восприняли философские размышления актрисы.

"Буржуазия) А я просыпаюсь под звуки будильника любой песни или по просьбе разбудить меня друзей или товарищей, чтобы пойти работать по 12 часов в пятерочку и не умереть от голода потому что моя зарплата состовляет 118 рублей в час и сейчас в такое время мне не дают даже маски и перчаток(деньги есть чтобы купить, но нет в наличии) ))))))))) Очень хорошо что вы хотя бы Чайковского знаете) Надеюсь вам там очень комфортно работается в депутатской думе. В свободное время от работы сижу дома и если нет запаса классных фото как у Вас, посоветуйте как можно сдедать лучше те, которые имеются на телефоне?", "У нас такая же история. Просыпаемся под долбеж концерта Чайковского моим сыном. И сказать неудобно, но и спать невозможно", – гневно пишет подписчик с ником niksmirnovski.