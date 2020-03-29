Россиянка спалила 65 тысяч рублей во время обработки от коронавируса

Девушка дезинфицировала деньги в микроволновке.

Изобретательная жительница России лишилась крупной суммы, пытаясь защититься от коронавируса. Девушка решила обеззаразить купюры с помощью микроволновки.

В итоге она сожгла 13 бумажек по 5000 рублей. Об этом сообщает Instagram-аккаунт prosto.robski.

На размещенном снимке видны разложенные на столе 65 тысяч рублей. На некоторых банкнотах после обработки остались темные пятна, другие прожгло насквозь.

«Ну, я была, скажем так, в легком шоке. Вы когда-нибудь дезинфицировали деньги в микроволновке? Я вот нет, но кое-кто — да. Так вот, как она сказала: «я уже так делала, дезинфекция от коронавируса, просто передержала в микроволновке»», — пожаловалась опечаленная девушка.

Ранее актер и певец Никита Джигурда посоветовал оберегать здоровье от коронавируса зажигательной мантрой.

Напомним, что в России за сутки стало известно о 270 новых заболевших, от COVID-19 в стране скончались восемь человек. «Блокнот» приводит подробную статистику по России и по миру.