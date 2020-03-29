Назвали секретные функции авто, о которых не знают многие водители

Скрытые функции, запрятанные в самых неочевидных для них местах, есть почти в каждой машине. Другое дело – их найти. Эксперты назвали самые интересные и полезные автомобильные «фишки», о которых не знают многие водители.

Так, например, многие автомобилисты не замечают указатель расположения топливного бака. Обычно он представляет собой треугольный символ на приборной панели, расположенный рядом со шкалой уровня топлива.

Следующая полезная функция – держатель крышки топливного бака. Большинство автомобилей с завода оснащаются пластиковым держателем, который сам держит крышку и не позволяет ей ударяться о кузов (например, на ветру) во время заправки.

Система контроля усталости водителя (Attention Assist) тоже считается «скрытой». На самом же деле она сама анализирует поведение водителя – перестроения, разгоны, торможения, время реакции и, в случае необходимости, рекомендует ему остановиться на отдых, либо самостоятельно паркует автомобиль на обочине. Подобные системы, как сообщают «Автоновости дня», встречаются не только в «премиуме» вроде Mercedes-Benz, Audi, BMW или Volvo, но и в по-настоящему «народных» машинах вроде Ford, KIA, Mazda и Volkswagen.

Свои «скрытые функции», как пишут «РИА Новости», есть и у автомобилей с бесключевым доступом. Например, в пластмассовые брелки (автомобильные брелки, разумеется) иногда встраивают маленький металлический или пластмассовый ключ, с помощью которого тоже можно разблокировать двери.

Кроме того, автомобилисты часто не знают о прозрачной пластиковой клипсе на лобовом стекле (позволяет удобно закрепить парковочный талон, пропуск или визитку), возможности самостоятельно сбросить счетчик ТО (инструкции для этого есть в интернете) и функции Easy Open, позволяющей открывать багажник одним движением ноги.