Трамп не исключил возможности введения карантина в Нью-Йорке

ВАШИНГТОН, 28 мар – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в субботу, что не исключает введения в ряде штатов, включая Нью-Йорк, карантина, который предполагает ограничение передвижения граждан.

«Мы рассматриваем несколько вещей… Некоторые хотят видеть Нью-Йорк на карантине. Может, Нью-Джерси, может, еще пару других штатов. Может, частично Коннектикут будет на карантине. Я думаю об этом прямо сейчас. Может, мы это сделаем. Но возможно и не будем. Это может произойти в какое-то время сегодня», — сказал он журналистам.

Он добавил, что речь может идти о двухнедельном карантине с ограничением въезда и выезда из штата. По словам Трампа, некоторые жители Нью-Йорка пытаются отправиться во Флориду, что нельзя допустить из-за пандемии.

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