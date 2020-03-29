В штате Нью-Йорк число жертв коронавируса выросло до 728 человек

НЬЮ-ЙОРК, 28 мар – РИА Новости. Число жертв коронавируса в штате Нью-Йорк за сутки выросло с 519 до 728, заявил на пресс-конференции губернатор штата Эндрю Куомо.

Штат Нью-Йорк в данный момент находится в эпицентре эпидемии в США.

«Число жертв выросло с 519 с 728», — сказал Куомо.

По его словам, всего в штате выявлено 52 318 заболевших.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире заражены уже более 512 тысяч человек, свыше 23 тысяч скончались.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.