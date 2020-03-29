Алтайские жириновцы вышли пикет против поездок чиновников границу разгар эпидемии

Петр Кайдаш на пикете

26 марта активист барнаульской ячейки ЛДПР Петр Кайдаш вышел на одиночный пикет, чтобы выразить возмущение фактами поездок чиновников на отдых в опасные с эпидемиологической точки зрения регионы мира в условиях распространения инфекции. Он сравнил такие действия представителей власти с преступлением, следует из сообщения пресс-службы реготделения партии.

На тревожную ситуацию изначально обратила внимание депутат Алтайского Заксобрания от ЛДПР Евгения Боровикова. На сессии АКЗС 26 марта она заявила, что в то время, как государство принимает беспрецедентные меры по защите страны и Алтайского края в частности от распространения коронавируса, отдельные представители власти позволяют себе летать на отдых в страны с тяжелой эпидемиологической ситуацией. Она охарактеризовала такой подход как гражданскую безответственность. «В такое тяжелое для страны время чиновники несут особую ответственность перед людьми и не должны разъезжать в пик пандемии по странам с большим числом зараженных. Обращаясь к губернатору Алтайского края, председателю АКЗС, предлагаю запретить чиновникам, государственным и муниципальным служащим, депутатам летать во время пандемии в отпуска за границу», — высказалась Евгения Боровикова.

Возмущенные «жириновцы» в тот же день решили организовать одиночный пикет. Активист Петр Кайдаш провел акцию на «нулевом километре» и около здания министерства социальной защиты Алтайского края. На плакате либерал-демократ разместил лозунг: «Отпуск за границей в разгар пандемии – это преступление!»

И. о. координатора реготделения ЛДПР Максим Крайн поддержал однопартийцев. «В то время, когда объявлены беспрецедентные меры мобилизации всех врачей и работников социальной защиты, министр, возглавляющий этот орган уезжает. Неужели не понятно, чем может обернуться этот отпуск? Ставится под удар работа органа власти, от которого зависит жизнь сотен тысяч человек. Какой плановый отпуск, когда руководство края в первую очередь должно думать о безопасности жителей? Но ведь и это еще не все. По возвращению она будет изолирована и поместится на карантин. То есть продолжит отдыхать, так сказать, только уже за счет налогоплательщиков. Почему люди должны доставать деньги из своих карманов, чтобы расплатиться за отдых чиновника?» — задался вопросом лидер реготделения.

Напомним, сейчас руководитель Минсоцзащиты Алтайского края Наталья Оськина находится в отпуске в Таиланде. В правительстве Алтайского края уточнили ИА «Банкфакс», что она предварительно уведомила главу региона о месте своего отдыха. По возвращению ей придется уйти на самоизоляцию.

На это карантинном режиме прямо сейчас находится руководитель инспекции строительного и жилищного надзора Алтайского края Олег Веремеинко. В марте он также побывал в плановом отпуске в Таиланде, подтвердили ИА «Банкфакс» в правительстве региона. Из самоизоляции он должен выйти в последних числах марта.

Добавим, что в то же время в соцсетях высказываются мнения в защиту чиновников, отправившихся за рубеж в непростое время. Так, блогер и журналист Михаил Бенднаржевский предположил, что в ситуации могут быть подводные камни. «Давайте перестанем демонизировать министра», — написал он в Facebook. Telegram-канал «Б. АУЛ» также назвал происходящее травлей.