Советник Эрдогана: Коронавирус стал экзаменом, который ЕС провалил

«Такими вопросами должен заниматься ЕС, ведь проблема одной страны — это проблема всего союза. Европа не сдала экзамен по теме коронавируса. Когда (пострадавшие страны. — ред.) стучат в двери, но им не открывают, они вынуждены стучаться в другие двери», — цитирует агентство Актая.

По его словам, перед лицом новой угрозы неуместно говорить о старых обидах, в частности должно потерять актуальность противостояние НАТО и России. «Наличие общего врага сплачивает людей. В этих условиях НАТО не противопоставлена никому, все вместе борются с вирусом, это объединило весь мир. Сейчас самое главное — преодолеть пандемию», — сказал собеседник агентства.

По его словам, Турция не ждёт помощи от НАТО, так как её положение на фоне пандемии лучше, чем в других странах альянса.

«Нужно обмениваться информацией о создании вакцины и лекарства, нельзя превращать это в механизм для зарабатывания денег. Лекарственные средства должны стать общим решением для всех, к ним необходим справедливый и равный доступ», — отметил Актай.

Он добавил, что Турция оказалась лучше других стран подготовленной к пандемии, она обеспечена всем необходимым. «В апреле прошлого года было принято решение на уровне администрация президента о мерах борьбы с эпидемиями. Поэтому у нас нет никакой паники, к тому же вирус поздно пришёл в Турцию, это дало нам дополнительное время для подготовки. У нас нет проблем с ИВЛ, есть даже то, что мы можем дать другим странам», — добавил собеседник агентства.