Собянин рассказал о миллионе звонков с вопросами по коронавирусу в сутки

Фото: Авилов Александр / Агентство «Москва»

На горячую линию по коронавирусу в Москве поступает миллион звонков в сутки. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» сообщил мэр столицы Сергей Собянин, передает РИА Новости.

Он напомнил, что изначально на линию поступало по 5-6 тысяч звонков. «Но все равно не всем удается ответить. Мы ждем, что со всеми поговорим, всем разъясним», — отметил градоначальник.

Собянин рассказал, что сначала поступали звонки от прибывших из-за границы, вопросы касались получения больничных листов. Однако после ввода домашнего режима для пенсионеров и людей с хроническими заболеваниями люди стали обращаться с вопросами о доставке лекарств, питании и социальном обслуживании.

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