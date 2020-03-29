В Сингапуре аннулировали паспорт нарушителя карантина

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Власти Сингапура аннулировали паспорт местного жителя, который нарушил карантин. Об этом пишет газета Straits Times.

53-летний нарушитель Илья Виктор Го выехал из Сингапура в Индонезию и вернулся назад 19 марта. Он получил уведомление об обязательной домашней изоляции сроком на две недели в рамках мер по борьбе с коронавирусом.

Однако в тот же день Го опять отправился в Индонезию, несмотря на то, что его могли оштрафовать на десять тысяч долларов или заключить под стражу на срок до полугода. Мужчина вернулся в Сингапур 24 марта и получил второе предписание от иммиграционной службы. Там отметили, что Го продемонстрировал «безответственное поведение» в виде игнорирования карантина.

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В результате иммиграционная служба Сингапура аннулировала паспорт нарушителя и передала его дело в Министерство здравоохранения. Без паспорта Го не сможет пересечь границу государства, однако останется его гражданином.

Он стал первым гражданином Сингапура, к которому применили такие меры. В феврале власти города-государства лишили вида на жительство 45-летнего мужчину, который также нарушил карантин.

По последним данным университета Джона Хопкинса, в Сингапуре выявлено 802 заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19. 198 человек излечилось от болезни, еще двое умерли.