30 секунд, зато каких!: остриженная Асмус дерзко раздвинула ноги на камеру, возбудив Сеть (ВИДЕО)

Актриса вызвала волну беспокойства, отрезав на камеру свои волосы.

В последнее время актриса Кристина Асмус не устает эпатировать публику. К примеру, недавно она призналась, что снялась в роли девушки из эротического видеочата в драме режиссера Филиппа Юрьева "Китобой". По ее словам, работа над кинолентой ей запомниться самым длинный дублем в ее карьере, но "пикантных сцен" ждать не стоит.

Однако на этом актриса решила не останавливаться и приняла участие в довольно откровенной съемке иецхэзжн для PeopleTalk. Из анонса, которым Асмус поделилась в Instagram, следует, что за 13 часов съемки Кристина сменила 7 разных образов от нежного до дерзкого и вызывающего, а также отрезала свои шикарные длинные волосы.

Но и это еще не все, в ходе съемки Асмус даже позволила себя раздвинуть ноги на камеру, благо она была в кожаном черном в пол плаще, который деликатно прикрыл все ее прелести.

После публикации Кристина поспешила напомнить фолловерам, что в России карантин и надо сидеть дома по возможности. Причем сделала она это также довольно интересным способом.

Сначала актриса "посидела в постели", а потом "рявкнула" на всех непослушных и несознательных граждан нашей страны.

Пользователи Сети остались в восторге от анонса.

"Бомбическая девчонка", "Крутяк", "Очень круто ролик снят такая динамика", "Крутооо. Ты шикарна", "Это безумно завораживает!!!! Буду смотреть", "Это видео можно пересматривать бесконечно", "Офигенно красивая", "30 секунд, зато каких!", "Класс прекрасна в любом луке", "Ууух жара", "Огнище!", "Красивая барышня)"

Однако после просмотра у них осталось пару вопросов: правда ли она отрезала волосы, будет ли это просто фото, или видео, или же это полноценное интервью, где она поделится с поклонниками каким-то интересными новостями из жизни и карьеры.

"Только не волосы, не режь их…", "Я думаю это шутка с волосами, ты же их не обрезала???", "А волосы при съёмке не пострадали??))", — пишут озабоченные состоянием волос подписчики.

"Кристина нас ждёт что-то интересное, да?", "Круто очень! Интригует! Выносливость нужна, столько долго участвовать в с’емке!", "Ух ты, это интервью Ждём, Кристина", "хочуууууу это увидеть как можно скорее", "А это клип!? Или что?", — заверили восторженные фолловеры.

Как ранее писал Topnews, Кристина Асмус после скандального признания обратилась к фанатам за советом.