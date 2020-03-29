Как это развидеть?: Малышева ошарашила Сеть, раскрыв тайну использования тампонов (ВИДЕО)

Гарик Харламов вновь потроллил главного теледоктора страны.

Не так давно резидент Comedy Club Гарик Харламов поделился с подписчиками лайфхаком от теледоктора Елены Малышевой по применения женских тампонов не по прямому назначению. Тогда гостья шоу основное назначение оставила без изменений, сменив лишь локацию его применения на нос.

Тогда Гарик нашел нестандартному подходу подтверждение в фильме "Она — мужчина", где "мальчик-студент" рассказал, что тампоном останавливает кровь из носа и даже Бэкхем так делает.

Сегодня иецхэзжн же Харламов "копнул" глубже данную тематику и раскрыл все секреты и лайфхаки тех самых тампонов.

Оказывается, судя по передаче "Жить здорово!" их можно применять и как фильтры воды, и как зубную щетку, и как средство для снятия жира с супчика. Просветительский ролик заканчивается кадрами из фильма, где один из его героев дядя Джони с применением яркого словца дал правильную характеристику находкам Малышевой.

Если перевести это на нормативную речь, то в целом означает, что это все редкостный бред.

"Давайте отвлечемся и поговорим опять о тампонах)", — предложил Гарик. Таким образом он хотел добавить в суровые карантинные дни немного юмора и позитива.

Пользователи Сети тут же принялись комментировать увиденное. Их реакция в целом была одинаковой. Выразить ее можно словами одного из фолловеров: "Как это равидеть".

"Фантазёры", "Гарик, запишись уже гостем туда) расскажи про тампон который в тебе застрял)", "Пригласите Малышеву и Гузееву на камеди", "Малышева, когда в психушку?", "Тампон-всему голова", "Ещё надо снять передачу про использование г… нов", "Это точно в эфир выходит по Первому каналу ?", "Как развидеть это", "Она вас скоро проклянать начнет", "Мир сошел с ума. Астероид в помощь", "Даже дядя Джони не смог стерпеть эту ** на Первом", "Хахахаах) годные лайфхаки))", "Переключайся на модный приговор. Задолбал ты с этой Малышевой", "А еще можно жопу ими вытирать", "Хаха Гарик, задолбал ты ее)))", — пишут фолловеры.

Как ранее писал Topnews, Гарик Харламов жестко унизил гендиректора платежной системы "Мир" со сцены Comedy Club.