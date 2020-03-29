Amazon откладывает доставку многих компьютерных товаров. Иногда — на месяц

Приоритет отдается жизненно необходимым товарам; поэтому доставка товаров из других категорий задерживается.

Приоритет в доставке будет отдаваться жизненно необходимым бытовым товарам — в том числе дезинфицирующим растворам, детскому питанию и медицинским принадлежностям, и поэтому заказанные на сайте Amazon товары из других разделов могут доходить до покупателей с опозданием, даже если они заказывались с доставкой по программе Amazon Prime. Для некоторых товаров срок сдвигается на месяц, для других — на несколько дней.

При заказе сейчас большинство компьютерных товаров — USB-концентраторы, кабели Ethernet и HDMI, внешние и внутренние жесткие диски — будет отправлено только 21 апреля. Аналогично обстоит дело со многими комплектующими для компьютеров и периферийными устройствами. Но процессоры Intel Core i7-9700 и AMD Ryzen 5 1600 могут быть отправлены уже через пару дней. Отправка большинства хромбуков задержится по крайней мере на неделю, а ситуация с мониторами неоднозначна — некоторые модели будут отосланы только в конце апреля, а другие имеются на складе и готовы к отрпавке немедленно.

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