Характеристики нового смартфона Samsung Galaxy M11 раскрыли в сети

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Депутат Рады призвал просить помощи у России в борьбе с коронавирусом
close Evgeniy Maloletka/AP Депутат Верховной рады Вадим Рабинович заявил, что из-за с ситуации с распространением коронавируса в Украине следует обратиться за помощью к России,...
Данилин: идея перенести голосование говорит о солидарности народа и власти
Директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин в разговоре с «Газетой.Ru» прокомментировал предложение президента РФ Владимира Путина перенести на более поздний срок...
В Кремле рассказали о подготовке к саммиту G20
close Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков Наталья Селиверстова/РИА «Новости» О выступлении России с инициативами на саммите G20 говорить преждевременно, на данный момент ведется обсуждение повестки, заявил пресс-секретарь...
Индекс S&P 500 упал на уровень января 2017 года
close Lucas Jackson/Reuters