Уже тенденция учителя третьей сельской школы Алтайском крае заметили сокращение зарплат

В Алтайском крае нарастает число жалоб школьных учителей на схему начисления оплаты труда. Серию обращений продолжил педколлектив Шипуновской школы им. А. В. Луначарского, который указал на уменьшение зарплат в связи с новой системой и задался вопросом об эффективности распределения жалования в пользу руководства (копия обращения есть в распоряжении ИА «Банкфакс»). В этой ситуации учителя попросили разобраться губернатора Алтайского края Виктора Томенко, местных чиновников и Минобр, который ответил, что большая часть жалоб безосновательна. Ранее подобные обращения написали педагоги еще из двух районов, что свидетельствует о системности проблемы.

Коллектив Шипуновской СОШ заявил, что с переходом на новую систему оплаты труда с фиксированным окладом, которая была призвана повысить среднюю зарплату учителей, их доходы стали уменьшаться. Особенно заметное сокращение произошло в январе 2020 года. С момента перехода у педагогов возникло множество вопросов, на которые, по их словам, никто не отвечает, в том числе администрация школы и комитет по образованию Шипуновского района. Как говорится в обращении, процедура начисления жалования непонятна и непрозрачна, а информация о ней неясным образом отражена в расчетных листах. Более того, у школы якобы отсутствует локальный нормативный акт, регламентирующий порядок оплаты. Вместе с тем, учителя не понимают, в какую часть зарплаты включена надбавка в 4,3 % — в стимулирующую или гарантированную.

Также педагоги указывают на то, что фонд оплаты труда распределяется нерационально. «Необходимо отметить, что размер стимулирующих выплат административно-управленческого персонала комиссией по распределению не рассматривается. Оценочные листы соответствующими работниками не заполняются. Есть ли положение, неизвестно. И кто оценивает результативность их труда?» — задались вопросом учителя. По их словам, секретарь учебной части совмещает две должности и получает две зарплаты: больше чем учитель с нагрузкой в 30 часов и классным руководством. «Нам непонятно, что она совмещает. Приказы самостоятельно печатают завучи, бухгалтеры, сайтом школы не занимается, отчетную документацию не ведет, с электронной почтой не работает, так как многие документы не доходят до работников школы», — указали сотрудники СОШ.

Вдобавок их беспокоит безвластие в учреждении. По их словам, в школе нет директора, в связи с чем «в коллективе происходит тихий неуправляемый хаос». «Исполняет обязанности директора завуч. По штатному расписанию она – завуч, зарплату получает завуча и директора, но обязанности завуча при этом не исполняет. Обязанности завуча исполняет педагог, который по штатному расписанию является учителем начальных классов и получает две зарплаты, но при этом учителем не работает. Мы очень сомневаемся в правильности такого распределения должностей и зарплат», — написал в обращении педколлектив. Также в школе якобы сокращают ставки работников пищеблока, в котором, к тому же, не установлено оборудование, которое было получено еще в 2018 году. С этими проблемами сотрудники СОШ попросили разобраться губернатора Алтайского края, краевой Минобр, администрацию Шипуновского района, профсоюз работников образования и прокуратуру.

На данный момент ответило только краевое министерство образования (копия ответа есть в распоряжении ИА «Банкфакс»). Как следует из документа, все претензии учителей не обоснованы. По данным чиновников, в Шипуновской СОШ утверждено положение об оплате труда, перед началом учебного года всех сотрудников проинформировали об изменениях в системе оплаты, а главбух школы проводит индивидуальные консультации по этому вопросу. Касательно зарплат и.о. директора уточняется, что она получала доплату не более 50 % от оплаты труда по штатному расписанию. Новый директор школы был назначен в феврале этого года, по результатам конкурса им стала Светлана Чуланова.

Кроме того, учителям сообщили, что фонд оплаты труда в Шипуновской СОШ на 2020 год составил более 39,6 млн рублей. По данным чиновников, это на 11,7 % больше, чем за 2019 год. Как они утверждают, средняя зарплата в школе на январь текущего года составила 23 458 рублей, тогда как в 2019 году она была меньше на 5 %. Касательно краевой надбавки в 4,3 %, в Минобре объяснили, что она начисляется в качестве иных стимулирующих выплат. При этом сокращение ставок в пищеблоке якобы также не подтвердилось, а установка оборудования происходит постепенно и по мере необходимости.

Одна из учителей Шипуновской СОШ, подписавшая обращение, на условиях анонимности рассказала ИА «Банкфакс», что коллектив остался недоволен таким ответом министерства. По ее словам, это лишь отписка, а ответы на все вопросы не подкреплены доказательствами и фактами. «Что там приведено, мы сами знаем. По фонду оплаты нет никаких подтвердительных документов. Написано, как платили исполняющей обязанности директора, что доплата не более 50 %. Мы знаем, что это по закону так, но как было фактически? Нам непонятно, и в ответе этого нет», — пояснила педагог.

Также, по ее словам, коллектив не получил ответа на вопрос, почему ежемесячно меняется жалование, причем в меньшую сторону. «Как-то все не очень понятно и не очень порядочно. Вы объясните людям грамотно. Тут даже математические законы не работают. Мы считаем, а они нам говорят, надо по-другому считать. Мы начинаем подсчитывать, у нас цифры не сходятся. Надо сначала мозги включать, а потом на калькуляторе кнопки нажимать», — считает учитель. По ее словам, если в скором времени ситуация не прояснится, то педколлектив обратится в трудовую инспекцию.

Напомним, что в адрес властей Алтайского края поступило уже три обращения от сотрудников районных школ, которые пожаловались на снижение зарплат и отсутствие стимулирующих выплат. Недавно стало известно о жалобе работников СОШ в райцентре Табуны, по которой уже проходит проверка. Также ранее о проблемах рассказали учителя Саввушкинской школы в Змеиногорском районе. Оказалось, что районный комитет по образованию просто отменил прибавку к зарплате в размере 4,3 %, которая гарантировалась распоряжением краевого правительства. После поднятой шумихи распоряжение муниципалитета было отменено. Судя по количеству жалоб, проблема уже приобретает системный характер.

Также напомним, что с переходом на новую систему оплаты труда министр образования Алтайского края Максим Костенко заявлял, что нововведение позволит повысить среднюю зарплату учителей до 27,5 тысяч рублей до конца 2019 года. Как ведомство указало в ответе, у педагогов Шипуновской СОШ она равна 23,5 тысячам рублей.