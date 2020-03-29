После прекращения авиарейсов в Стамбульском аэропорту застряли тысячи пассажиров

По словам представителя оператора аэропорта IGA, более половины пассажиров, застрявших в аэропорту, который обычно является одним из самых загруженных международных транспортных узлов в мире, являются гражданами Алжира, а также есть представители Узбекистана, Туркменистана и Азербайджана, пишет Reuters со ссылкой на оператора воздушной гавани.

По данным Всемирной организации здравоохранения, Турция прекратила полёты в около 70 стран, пытаясь остановить распространение коронавируса, которым заразились более 375 тыс. человек во всём мире и умерли более 16 тыс. человек.

«Сейчас в аэропорту Стамбула находится около 1 тыс. 500 алжирцев», — сказал представитель, добавив, что власти Алжира пока не разрешают им вернуться.

Государственный перевозчик Алжира Air Algérie заявил в понедельник, что все пассажирские рейсы были приостановлены. Источник в авиакомпании рассказал, что окончательного решения по репатриации принято не было. «Решение должно принять правительство», — пояснил собеседник агентства.

В соответствии с сообщением IGA, оператор аэропорта вместе с Turkish Airlines и Турецкий красный полумесяц обеспечивают едой и предметами первой необходимости людей, застрявших в аэропорту.