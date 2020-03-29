В России появился дефицитный товар за 500 тысяч рублей

Фото: Воронин Денис / агентство «Москва»

В России наряду с гречкой и медицинскими масками появился еще один дефицитный товар — тепловизор стоимостью от 300 до 500 тысяч рублей. Об этом в беседе с радио Sputnik сообщил первый вице-президент общественной организации «Российский союз инженеров» Иван Андриевский.

Он объяснил, что объем тепловизоров на рынке очень маленький. «Это количество не рассчитано на такую угрозу и такую пандемию заболевания, как сейчас. Можно точно сказать, что на всех желающих тепловизоров не хватит», — сказал эксперт.

По словам Андриевского, сейчас тепловизоры закупают компании по всей России. «Было бы разумно сказать, что тепловизоры — это товар стратегического значения. Желательно, чтобы государство из продажи реквизировало их и раздавало по целевому назначению, чтобы принести максимальную пользу», — отметил он.

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Высокоточный тепловизор предназначен для дистанционного определения температуры у людей и предметов, находящихся рядом с ним. В обычных ситуациях им пользуются в основном спасатели и военные.

Дефицит некоторых товаров в России связан с распространением коронавируса. В первую очередь, россияне начали скупать медицинские маски, антисептики, крупы, туалетную бумагу и влажные салфетки. Сейчас в аптеках по-прежнему существует дефицит масок и антисептических средств, а в интернете появились спекулянты и мошенники.

Ранее в марте эксперты предсказали дефицит еще одного товара — презервативов. Рост продаж связан с боязнью заводить детей из-за неопределенности будущего, а также с тем, что люди вынуждены сидеть на карантине из-за пандемии коронавируса.

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