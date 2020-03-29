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Nick Oxford/Reuters

</p> <p><img class="aligncenter" src="https://img.gazeta.ru/files3/742/12844742/RTX71J66-pic905-895x505-13087.jpg" alt="Bloomberg: операторы трубопроводов США просят сократить добычу нефти" /></p> <p>

Операторы трубопроводов просят поставщиков о сокращении добычи нефти в условиях пандемии коронавируса, сообщает Bloomberg.

В частности, одна из крупнейших американских компаний по транспортировке и хранению нефти Plains All American Pipeline LP направила своим поставщикам письмо с просьбой снизить добычу, передает Bloomberg со ссылкой на текст письма. Кроме того, подобные обращения поступают от операторов трубопроводов, заявили в нефтяном регуляторе Техаса.

По данным агентства, подобные запросы являются признаком того, что объемы добываемой нефти превышают объемы хранилищ из-за снижения спроса на фоне пандемии.

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