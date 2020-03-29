Рестораны Ольги Бузовой в Москве закрыли из-за неуплаты налогов

Еще в октябре прошлого года появилась информация, что московские рестораны Ольги Бузовой закрыты по техническим причинам. Более того, на ведущую подали в суд. А сейчас же выяснилось, что бизнес артистки прекратил функционировать из-за неуплаты налогов.

Два года назад Ольга Бузова решила открыть рестораны в Москве и Санкт-Петербурге. Только в одно заведение BUZfood в центре столицы телеведущая вложила более 10 миллионов рублей. Однако даже спустя год после запуска проект так и не окупился. Вскоре московские рестораны артистки и вовсе перестали функционировать. На официальных сайтах заявлено, что сеть здорового питания не работает по техническим причинам.

К слову, в ноябре 2019-го департамент торговли и услуг подал иск к компании «Бузова Рест Компани», которая занимается развитием сети ресторанов Ольги. Поводом стали нарушения при продаже алкоголя. Позже BUZfood выплатил штраф в размере 100 тысяч рублей. Сейчас же стало известно, что налоговая заморозила счет ресторанной сети певицы.

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Проблемы не коснулись лишь заведения в Санкт-Петербурге, но и он приостановил работу из-за всеобщего карантина.

Ведущая «ДОМа-2» пока никак не прокомментировала ситуацию. А коллега Ольги, ресторатор Аркадий Новиков, еще в прошлом году заявил, что бизнес Бузовой однозначно прогорит. «Оля сама не занималась этим бизнесом, а была всего лишь лицом. А вот люди, которые вели ее дела, вероятно, сделали ошибку. Это как с электромобилями. Помните же, пару раз на них прокатились и все на этом закончилось. А дальше поняли, что невыгодно, неинтересно. Вот и люди, которые это организовали, что-то неправильно просчитали», — делился Новиков.

Отметим, что многие посетители BUZfood оставили свои отзывы. По их словам, еда в ресторане телеведущей была средней, а цены — запредельными. «Дорого. Да и ассортимент не очень большой»; «Там кругом Бузова. То есть я пришел туда есть или на нее смотреть?»; «Разочек перекусить можно было, а так — никаких восторгов», — поделились они.

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По материалам Telegram-канала Mash

Фото: Legion-Media, Instagram