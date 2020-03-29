Дочь Заворотнюк напугала поклонников неоднозначным сообщением

В настоящее время поклонники выражают недоумение, обсуждая неожиданную выходку дочери тяжелобольной актрисы Анастасии Заворотнюк. Девушка оставила в интернете весьма двусмысленную публикацию, которая встревожила фанатов ее звездной мамы.

Все началось с того, что в своем официальном микроблоге «Инстаграм» Анна Заворотнюк опубликовала фотографию, на которой запечатлены облака. Сам снимок уже не на шутку встревожил пользователей сети, однако после прочтения под ним надписи они вообще потерли дар речи, заподозрив, что Анастасия Заворотнюк могла уйти из жизни. В подписи к снимку Анна опубликовала некое стихотворение, которое многие восприняли как намек на смерть ее звездной матери.

Практически сразу после публикации этого фото в Сети комментарии Анны были переполнены переживающими словами от фанатов ее мамы. Анна быстро поняла, что их нужно успокаивать и поэтому позже добавила другую публикацию, в которой написала, что с мамой все хорошо, а тем фото она просто хотела оригинально пожелать подписчикам спокойной ночи.

Также дочь страдающей раком актрисы Анастасии Заворотнюк решила поблагодарить своих подписчиков за то, что они всегда поддерживали ее в моменты, когда она очень в этом нуждалась.

В своем официальном микроблоге «Инстаграм» Анна Заворотнюк опубликовала свое свежее фото, а в подписи к нему оставила огромное послание подписчикам. В нем говорится, что она очень благодарна им за теплые слова и мощную поддержку, которую они оказывают ежедневно уже на протяжении длительного времени.

Вместе с этим Анна написала, что благодаря подписчикам: у нее есть силы жить и дышать полной грудью, радоваться различным жизненным мелочам, на которые раньше она не обращала никакого внимания.