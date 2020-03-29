Хантавирус может оказаться опаснее коронавируса

Пока в мире бушует пандемия COVID-19, в Китае зафиксировали смерть от хантавируса. Его уже начали называть «новым китайским вирусом», а учитывая масштабы коронавируса, опасения людей вполне понятны.

Хантавирус — что это за болезнь

На днях еще один вирус животного происхождения стал причиной смерти человека в китайской провинции Юньнань. Мужчина умер прямо в автобусе. Его и остальных пассажиров проверили на COVID-19, однако оказалось, что причиной смерти стал не коронавирус, а хантавирус.

В Европе и Азии, в том числе в России, хантавирус распространяют крысы и полевые мыши, у человека он вызывает геморрагическую лихорадку. Сначала поднимается температура до 39-41 градуса, затем развивается интоксикация всего организма, провоцирующая серьезное поражение почек. Смертность составляет от 1 до 10%.

Однако специалисты уверяют, опасаться еще одной эпидемии не следует, поскольку хантовирусы были и остаются исключительно вирусами животных. Люди заражаются в основном через пары экскрементов грызунов либо через укусы. От человека к человеку данный вирус не передается.

«Это ни какая-то угроза, это точно. Это ни какой-то там сверхновый и необычный вирус. Хантавирусами очень много занимаются и в плане эпидемиологии, и в плане определения инфицирования источников инфекций, то есть животных», — рассказала заведующая кафедрой инфекционных болезней РУДН Галина Кожевникова.

В 2017 году вспышку хантавируса зарегистрировали в Канаде и США, в результате чего заразились 17 человек. В то же время в Китае регистрируют до 15 до 100 тысяч заражений ежегодно. По данным Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний, у инфицированных на поздних стадиях появляется лихорадка, кровотечение и повреждение почек. На ранних — истощение, рвота и покраснение щёк.

С 2008 года в Китае ввели программу вакцинации против хантавируса в отдельных регионах и группах высокого риска.

Меры предосторожности мало отличаются от тех, что рекомендуют при ОРВИ. Это соблюдение личной гигиены и использование средств индивидуальной защиты, если вы находитесь в комнате, где обитают грызуны.