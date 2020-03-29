Лещенко осудили за нарушение карантина из-за коронавируса

У всех звезд отечественной эстрады, побывавших на дне рождения сестры Игоря Крутого, боязнь того, что они могли заразиться коронавирусом от Льва Лещенко. Так, гендиректор НП «Институт политических исследований», Сергей Макаров заявил, что исполнители допустили ошибку, придя на праздник, свое мнение он выразил в шоу «60 минут».

Почему Лев Лещенко нарушил карантин

«Лев Лещенко певец, а певцы, как дети, мне их жалко. Они пали жертвой тех, кто стояли и говорили: «да не обращайте внимание, это обычный грипп, ничего страшного, обычный ОРВИ», — возмутился участник программы.

Он уверяет, что в условиях пандемии коронавируса люди не должны приближаться друг другу и на три метра. «Не слушайте этих бездельников, не слушайте тех, кто вас зря успокаивает», — призвал эксперт.

Тем временем певица Анита Цой рассказала, что сильно переживает по поводу госпитализации Льва Лещенко. По словам певицы, артист находится в группе риска, из-за чего у него могут начаться осложнения на фоне коронавируса.

«Лещенко относится к группе риска, из-за чего я сильно переживаю. Надеюсь, что все будет хорошо. Нужно просто не падать духом и делать все возможное для того, чтобы спастись от болезни. Я уверенна в вас, так как вы никогда не сделаете ничего плохого собственному здоровью. Мы все будем за вас молиться», — рассказала Цой.

Исполнительница также призвала всех поклонников придерживаться правил карантина и следить за личной гигиеной. Сама Цой также находится на самоизоляции, проводя время дома. Звезда попросила фанатов настраиваться исключительно на позитивные мысли, но не пренебрегать рекомендациями медиков.