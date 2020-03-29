Россияне пытаются с помощью хлорохина противостоять коронавирусу

Совсем недавно Минздрав России обновил рекомендации по борьбе с коронавирусом. Это уже четвертое издание. Сейчас в него внесли новое средство против COVID-2019 – хлорохин. Также правки коснулись не только способов лечения заболевания, но и методов его профилактики.

Хлорин при коронавирусе, помогает или нет

Напомним, официально лекарственное средство и вакцину от коронавирусной инфекции еще не изобрели. Но ученые считают, что можно модернизировать и старые препараты. Поэтому сейчас проводятся множественные клинические испытания медикаментов, которые хорошо зарекомендовали себя. Это комбинация средств от ВИЧ, малярии и многих других.

Хлорохин начали использовать еще в Китае во время вспышки коронавирусной инфекции. Позже его стали применять и во Франции на определенной группе человек. Тогда лечение дало положительные результаты. Но ученые предупреждают, что пока еще рано утверждать об эффективности этого препарата.

Дональд Трамп, узнав о результатах исследования хлорохина и его действия против коронавируса, назвал средство «революционным».

Ученый Дидье Раульт также высказал свое мнение: «Если эффективность этого лекарства докажут, тогда лечение коронавирусной инфекции COVID-2019 будет наиболее простым и дешевым среди всех вирусов».

Он заявил, что медикам нужно как можно быстрей сконцентрировать свое внимание на этом препарате, чтобы лекарственное средство от коронавируса было найдено как можно раньше. А вот насчет вакцины Дидье Раульт заметил, что на ее изобретение уйдет от нескольких месяцев до года.

Для чего нужен хлорохин

Хлорохин — это препарат, который эффективно справляется с малярией. Для борьбы с коронавирусной инфекцией его впервые использовали в Китае, а потом — во Франции. Сейчас начинаются масштабные исследования этого средства.

Доктор Аксельрод говорит: «Хлорохин препятствует вирусу, поэтому он не попадает в клетки организма. А сами клетки делает менее восприимчивыми к инфекции. Поэтому если вирус не заразит клетку, то сам не будет эффективен и не сможет создать большое количество копий».

Как говорят, на ранних стадиях хлорохин помогает справляться с инфекцией COVID-2019. Чтобы излечиться, людям дают около 500 мг препарата в течение 10 дней. Лекарство помогает сдерживать развитие пневмонии, сокращает продолжительность болезни и улучшает состояние легких.

Внимание! Медики предупреждают, что не стоит заниматься самолечением. Хлорохин имеет серьезные побочные эффекты. Один из негативных примеров – это семейная пожилая пара из США. Прочитав о том, что этот препарат используют в качестве борьбы с коронавирусом, люди принялись за самолечение. Последствием этого стал летальный исход.