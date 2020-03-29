В Санкт-Петербурге от коронавируса умер первый человек

Общее число инфицированных новым типом коронавирусной инфекции в Российской Федерации по состоянию на 28 марта составляет 1 264, случаев заболевания за последние сутки — 228, 49 человек выздоровели. При этом число жертв в субботу увеличилось до 6 человек. По состоянию на утро количество умерших было 4 человека.

Коронавирус в России, обзор ситуации на сегодняшний день, 29.03.2020

Предлагаем вашему вниманию главные события за день вокруг эпидемии коронавируса в России: — в течение дня стало известно о пятой смерти от COVID-19 в Москве. Как сообщили в оперштабе, скончалась 69-летняя женщина, которой при госпитализации поставили диагноз двусторонняя пневмония. Тем временем в столице выписали еще 10 пациентов, анализ которых ранее подтвердил наличие коронавирусной инфекции.

Всего в Москве на сегодняшний день уже 28 людей завершили лечение в стационарах. У всех выписанных повторные тесты показали отсутствие вируса. Журналисты со ссылкой на слова губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова сообщило о первой смерти от коронавируса в Питере. Пациент с положительным тестом на COVID-19 скончался в больнице имени Боткина. Пациент вернулся в Россию из-за рубежа 1 марта, однако заболевание определили только через 19 дней. Точную причину смерти покажет вскрытие.

В первый день недели так называемых «коронавирусных» выходных людей на улицах Москвы стало заметно меньше. В столице не работают ряд общественных заведений, людей призывают оставаться дома.

С 30 марта Российская Федерация полностью закрывает границы. Пропускать через границу будут только проезжающих из-за смерти близкого родственника, россиян из Калининградской области, которые едут в основную часть страны и обратно, жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей с российскими паспортами. Запрет не распространяется на дипломатов и курьеров диппочты, а также водителей грузовиков, членов поездных бригад и членов экипажей судов.

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что распространение коронавируса невозможно победить без решительных мер. В республике принято решение резко ограничить передвижение транспорта и граждан.

Представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович заявила, что многие жители столицы не соблюдают правила социальной дистанции между людьми.

«Проехала через столицу, и мне больно. Расстояние два метра люди абсолютно не соблюдают. Идут три девушки вместе, не зная, есть ли у них вирус или нет. Так нельзя. Необходимо соблюдать дистанцию в два метра. Нельзя игнорировать данное правило. Эпидемия набирает обороты, это как гонка. Мы способны ее остановить, если будем соблюдать рекомендации», — поведала Мелита.

Эксперт ВОЗ заявила, что система здравоохранения России готова к борьбе с вирусом из КНР. Однако если граждане и дальше будут игнорировать правила и решат не оставаться дома во время карантина, то количество случаев заражения будет расти.

Напомним, в России создали систему для подключения к аппарату ИВЛ сразу нескольких пациентов, что в условиях пандемии коронавируса может спасти жизни многих людей.