Вы держитесь Минздрав Алтайского края объяснил отмену стимулирующих выплат медикам Крутихинской ЦРБ

Отмена стимулирующих выплат сотрудникам Крутихинской ЦРБ связана с дисбалансом в доходах и расходах организации, объяснили в Минздраве Алтайского края в ответ на запрос ИА «Банкфакс». Как следует из документа за подписью замминистра Константина Гордеева, для достижения целевых показателей больнице пришлось увеличить фонд оплаты труда, но ее доходы не выросли. В итоге руководство ЦРБ решило сэкономить на выплатах.

В ответе сказано, что бюджет больницы почти на 94 % состоит из средств системы обязательного медицинского страхования, которые она получает по подушевому нормативу. То есть размер казны учреждения напрямую связан с количеством закрепленного населения. При этом в сельских муниципалитетах края численность населения падает, и Крутихинский район не исключение, следует из ответа. Таким образом, финансирование Крутихинской ЦРБ не растет.

Несмотря на это, в 2019 году размер фонда оплаты труда в ЦРБ увеличился. Из ответа можно сделать вывод, что это решение связано со стремлением достичь целевых показателей по зарплатам для медиков и персонала. Рост объема фонда, не подкрепленный ростом доходов, привел к дестабилизации финансово-хозяйственной деятельности организации. В итоге руководство больницы решило сэкономить на стимулирующих выплатах медикам за качество выполненных работ. Именно приказ главврача регулирует размер стимулирующих, объяснил Константин Гордеев.

Сначала было решено пересмотреть их размер, а затем и вовсе не производить выплаты за январь 2020 года, поскольку формально целевые показатели по уровню средней зарплаты медицинских работников, рекомендованные краевым Минздравом, были достигнуты. За январь-февраль 2020 года средняя зарплата врачей в больнице, по сведениям ведомства, выросла на 9,3 % по сравнению с 2019 годом, и превысила рекомендуемый целевой показатель на 4,7 %. Заработная плата среднего медперсонала также выросла на 5 % и превысила целевой показатель на 4,9 %.

Напомним, что врачи Крутихинской ЦРБ пожаловались на отсутствие стимулирующих выплат. Депутат Крутихинского сельсовета, участковый врач-терапевт Крутихинской ЦРБ Сергей Кретов сообщил, что в медицинском учреждении уже почти год отсутствуют стимулирующие выплаты в полном объеме. По его словам, с апреля 2019 года размер выплат снизился на 50 %, а с января 2020 года их перестали выплачивать вовсе. Сергей Кретов отмечает, что таким образом общий доход медиков уменьшился.

Отметим, что это не единственная жалоба подобного рода. Например, о проблеме с зарплатами рассказали учителя Саввушкинской средней школы. Оказалось, что комитет по образованию Змеиногорского района просто отменил прибавку к зарплате в размере 4,3 %, которая гарантировалась распоряжением краевого правительства. После поднятой шумихи распоряжение муниципалитета было отменено. Позже учителя школы в райцентре Табуны пожаловались Алтайскому Заксобранию на уменьшение зарплат, которое наблюдается еще с начала учебного года – педагогам просто перестали начислять стимулирующие выплаты, а это 30 % от всей получки.