До дистанционного этапа Конкурса «Лидеры России. Политика» допущены 9 138 участников

27 марта стартует дистанционный этап Конкурса «Лидеры России. Политика» — флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей». К участию в нем приглашены 9 138 конкурсантов, которые выполнили все условия и обязательные задания.

«Допуск к дистанционному этапу получили только те участники, которые выполнили все обязательные задания первого этапа. Из 34 тысяч зарегистрированных конкурсантов к прохождению онлайн-тестов приглашены 9 138 человек — кто не просто заполнил регистрационную форму, но и записал видеоинтервью, а также дал письменные ответы на вопросы. Эти участники верно расставили приоритеты, смогли соблюсти сроки, подтвердили, что заинтересованы в тех возможностях, которые дает Конкурс», — прокомментировал генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей», руководитель проекта «Лидеры России» Алексей Комиссаров.

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По мнению председателя Экспертного совета Конкурса «Лидеры России. Политика» Павла Безручко, тот факт, что более 9,1 тысячи человек выполнили все необходимые задания к окончанию первого этапа, свидетельствует о высоком интересе к Конкурсу даже в нынешней непростой ситуации.

«Тем, кто остался после отсева недостаточно мотивированных участников, предстоит пройти отбор по уровню знаний и компетенций в ходе дистанционного этапа проекта. Желаю им хорошенько собраться и проявить себя. Думаю, что это им вполне по плечу, ведь участники Конкурса — это люди, заинтересованные в том, чтобы проверить свои способности и развить компетенции в сфере представительной и законодательной власти, и, я надеюсь, заинтересованные в том, чтобы служить людям в нашей стране», — поделился мнением Безручко.

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