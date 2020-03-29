Помощница Игоря Николаева рассказала, как он себя чувствует

Пару дней назад в интернете появилось сообщение о том, что певец Игорь Николаев был доставлен в больницу на Коммунарке с подозрением на коронавирус. Как оказалось позднее, музыкант был доставлен в больницу еще раньше, 26 марта, но первые новости о здоровье Николаева появились в сети только вчера. Первой на новость о госпитализации артиста отреагировала его бывшая жена Наташа Королева.Состояние здоровья Игоря Николаева«Честно говоря, я не в курсе такой информации. Я с ним не связывалась, поэтому не знаю. Вы знаете, сейчас очень много ложной информации. Сначала вы перепроверяйте информацию», — сообщила артистка.В следующий раз актуальной информацией с поклонниками Николаева поделилась его помощница Юлия. Девушка сказала, что музыкант сдал анализы на COVID-19, которые подтвердили опасную инфекцию. К счастью, у Николаева заболевание проходит в легкой форме.

«Мы все люди. И мы все болеем в периоды осень-весна, и, слава Богу, выздоравливаем», — уверенно заявила она.В это время по Сети начали ходить слухи о том, что у Николаева диагностировали очаговую пневмонию, а состояние музыканта оценили как «состояние средней степени тяжести».На эти спекулятивные заявления отреагировала жена Игоря Николаева Юлия Проскурякова. Девушка попросила не беспокоить ее вопросами о состоянии мужа и дать ей немного времени:«Если вы действительно так переживаете, просто подождите и не дергайте нас! Отвечать каждому переживающему, а вас ооочень много, сейчас нет сил и времени, и наше внимание сосредоточено на здоровье! Умоляю! Проявите такт и дайте нам возможность выдохнуть и вздохнуть! Не названивайте Игорю, пожалуйста, ему сейчас нужно отдыхать и не нервничать и ждать результатов анализа!»