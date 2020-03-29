Лев Лещенко находится в опасном положении, заявила Цой

Артист Лев Лещенко поступил в больницу в Коммунарке с диагнозом — двухсторонняя пневмония, однако в пятницу у него подтвердилось заболевание коронавирусом нового типа. Учитывая его 78-летний возраст — ситуация представляется крайне опасной.Состояние здоровья Льва ЛещенкоПевица Анита Цой считает, что у Лещенко опасный возраст. Певица выразила надежду на то, что врачи смогут сберечь его. Цой отметила, что если с артистом что-то случится, то это будет очень большой потерей. Она также обратилась к Льву со словами поддержки.«Самое главное не падать духом и не унывать. Я знаю, что вы очень аккуратный человек. Вы никогда не сделаете хуже своему здоровью, поэтому держитесь. Мы будем за вас молиться», — поддержала исполнителя Цой.

Певица пожелала артисту не падать духом и не унывать, добавив, что будет молиться за него.Юморист Владимир Винокур рассказал, что Лещенко стало лучше и его вернули обратно в палату к жене.Лев Лещенко, как себя чувствует 29 мартаСостояние зараженного коронавирусной инфекцией известного эстрадного исполнителя Льва Лещенко улучшилось. Певца выписали из реанимации и положили в палату к супруге.Напомним, в пятницу, 27 марта, у Льва Лещенко выявили коронавирусную пневмонию. Официальный диагноз 78-летнего исполнителя подтвердил главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко. По словам юмориста и друга Лещенко Владимира Винокура, пневмонию диагностировали также у жены певца. Позднее стало известно, что после визита Лещенко на передачу телеканала «Россия» «Привет, Андрей!» на проверку на наличие вируса отправился весь персонал. Сдавать анализы пришлось не только коллективу шоу «Привет, Андрей!», но и тем, кто работает в проекте «Прямой эфир».