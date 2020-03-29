Стали известны сроки переноса ЕГЭ и ОГЭ

Министерство просвещения РФ объявило о переносе сроков проведения единого государственного экзамена и основного государственного экзамена. Такое решение было принято исходя из эпидемиологической обстановки, а также из-за того, что следующая неделя объявлена нерабочей.ЕГЭ и ОГЭ перенесли из-за коронавируса«Проект нового расписания сейчас корректируется и будет отправлен в районы в ближайшие дни вместе с разъяснениями об организации работы», — поведали министерстве образования.Таким образом можно констатировать следующее: начало ЕГЭ перенесли на 8 июня, а ОГЭ начнется с 9 июня.

Досрочный этап ЕГЭ также перенесен из-за коронавируса на июнь. Департамент образования Владимирской области сообщает, что сроки перерегистрации участников досрочного периода на основной период экзаменов продлены с 1 апреля до 8 апреля.Последние новости о переносе ЕГЭ в РоссииПеренос ЕГЭ не станет препятствием для поступления в вузы. Об этом сообщает Министерство просвещения.Как уточнило ведомство, сейчас от выпускников поступает очень много вопросов о возможности поступления в вузы и колледжи из-за новости о смещении сроков сдачи Единого государственного экзамена. В Минпросвещения уточнили, что перенос начала сдачи ЕГЭ не станет препятствием для поступления. В связи с эпидемиологической ситуацией приёмные кампании в российских вузах и колледжах будут корректироваться. Точная информация появится после 5 апреля.