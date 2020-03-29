Дмитрий Губерниев: «Выхожу на пробежку – пикники и праздник. Россия, сиди уже дома!»

Российский комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о пандемии коронавируса. Он возмутился легкомысленным отношением россиян к рекомендации соблюдать самоизоляцию.

«Вышел на пробежку и зарядку — и обалдел: огромные компании гуляют вместе, пикники и праздник! Ребята, если мы так ещё погуляем, то скоро нам точно [конец]! Россия, сиди уже дома!» — написал Губерниев в телеграм-канале.

Следующая неделя, начинающаяся 30 марта, объявлена в России нерабочей. При этом власти пока не вводят полный карантин.

На сегодняшний день в России было официально зафиксировано в общей сложности 1264 случая заболевания коронавирусом COVID-19. Выздоровело уже 49 человек. Зарегистрировано 5 летальных исхода.