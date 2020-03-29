Дочь Заворотнюк вновь выступила с заявлением о матери

Анна Заворотнюк, дочь артистки Анастасии Заворотнюк, иногда делится со своими фолловерами в Instagram блоге сокровенными историями, которые касаются ее мамы. Напомним, Анастасия Заворотнюк борется со страшным онкологическим заболеванием.

Состояние здоровья Анастасии Заворотнюк

На днях Анна Заворотнюк также опубликовала запись, где поделилась историей о том, как ее мудрая мама повлияла на ее жизнь и смогла кардинально ее изменить. Анна рассказал о том, как она начала учиться в одном из престижных университетов в Нью-Йорке, в который она попала, пройдя невероятно тяжелые экзамены и тесты.

Девушка призналась в том,что несмотря на условия, которые были созданы в США — высшее учебное заведение, учеба, хорошая квартира рядом с университетом, ей никак не удавалось преодолеть настолько кардинальную смену места жительства. После первого дня учебы она в слезах позвонила маме и рассказала о том, что хочет вернуться назад, на родину. Слова ее мамы, Анастасии Заворотнюк, полностью изменили жизнь девушки. Она сообщила о том, что мама попросила «потерпеть» пару месяцев.При этом если девушке не станет лучше, она, конечно, сможет вернуться на домой.

После этих слов Анна Заворотнюк постепенно начала привыкать к жизни за границей, на втором месяце учебы обрела друзей и смогла преодолеть языковой барьер. Анна призналась, уже через несколько недель жизнь начала играть новыми красками.

Анастасия Заворотнюк 29 марта, как себя чувствует

Семья российской актрисы Анастасии Заворотнюк пытается уберечь знаменитость от коронавируса. Звезда сериала «Моя прекрасная няня» находится в группе риска из-за наличия онкологического заболевания.

Обеспокоенные состоянием актрисы поклонники поинтересовались у ее дочери Анны о том, не повлияет ли на здоровье Анастасии Заворотнюк эпидемия коронавируса, на что девушка ответила, что они активно оберегают актрису от каких-либо заболеваний.

«Мы очень надежно ее защищаем», — ответила Анна Заворотнюк.

Анастасия Заворотнюк сейчас активно борется с онкологическим заболеванием. Ее близкие стараются не раскрывать всех деталей состояния здоровья артистки. Однако после продолжительного молчания, дочь Заворотнюк стала вновь общаться с пользователями в социальных сетях и изредка отвечать на вопросы о матери. Не так давно Анна призвала бояться своих желаний.