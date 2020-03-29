Россияне пытаются выяснить, помогает ли при коронавирусе «Авиган»

Использовать для лечения пневмонии, вызванной коронавирусом COVID-19, противогриппозное лекарство «Авиган» намерены власти Китая. Этот препарат уже испытали в городах Ухань и Шэньчжень.

По данным телеканала NHK, в тестах участвовали 240 человек в Ухани и 80 — в Шэньчжене. Как заявил глава Национального центра по развитию биотехнологии Чжан Синьмин, в среднем у пациентов после употребления «Авигана» за два с половиной дня нормализовалась температура, через четыре с половиной — у испытуемых прошел кашель. Повторно взятый анализ на коронавирус через четыре дня показал отрицательный результат. У тех, кто не принимал этот препарат, выздоровление произошло через 11 дней.

Ранее комиссия по здравоохранению КНР опубликовала обновленный список препаратов, рекомендованных для борьбы с COVID-2019. В его состав вошли средства для профилактики малярии, лекарства, используемые при ВИЧ-инфекции, а также Арбидол. По мнению медиков из КНР, победить коронавирус при определенных условиях можно будет в июне этого года.

Аналоги «Фавипиравир» в России

В Российской Федерации данный лекарственный препарат продается под названием «Авиган», который является противовирусным средством. Благодаря активному веществу фавипиравиру, препарат успешно применяется при лечении многих вирусных штаммов гриппа типа А, среди которых вирусы свиного и птичьего гриппа, а также типа В, среди которых штаммы, что не удается побороть при помощи адамантана, римантадина, осельтамивира и занамивира.

Состав и форма выпуска

Действующее вещество: фавипиравир (200 мг).

Производится Авиган в форме таблеток.

Показания

Применяют Авиган при вспышках гриппа (когда другие противовирусные средства неэффективны или недостаточно эффективны).

Противопоказания

при гиперчувствительности к фавипиравиру, вспомогательным компонентам;при беременности или подозрении на беременность;детям.

С осторожностью

при подагре, в т. ч. в анамнезе, а также при гиперурикемии (уровень мочевой кислоты в крови может увеличиться);при нарушении функции печени.Способ применения и дозы

Авиган применяют внутрь. Дозировку и длительность лечения может назначить только лечащий врач.