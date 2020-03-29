На 29 марта 2020 выпадает несколько церковных праздников

Народный праздник Саввин день отмечается 29 марта 2020 года (по старому стилю – 16 марта). В православном церковном календаре это дата почтения памяти мученика Савина Ермопольского (Египетского). В старину этот день полностью посвящали телегам — основному виду транспорта тех времен. Отсюда и название «Тележный день».Церковный праздник сегодня, какой 29.03.2020День памяти мученика Саввина Еропольского, из Египта III века. Весь день следовало хлопотать с телегой. Нужно было наладить оглобли, колеса закрепить и вообще починить, подновить.Об этом есть поговорка: «На Саввина сани покинь, телегу подвинь». И это было справедливо, ведь разъезжать по зимнему пути в это время становилось совершенно невозможно.О погоде этой поры говорили так: : «Крути — не крути, зима, морозь — не морозь, а весна уже вошла в свои права». Становилось так тепло, что ежели солнышко не припекало, все равно ручьи-ручейки журчали в полную силу.Радовались, если весь Саввин день выдавался теплый, ведь тогда теплой же обещала придти и весна.Какой православный праздник сегодня, 29 марта 2020По церковному календарю, 29 марта поминают мученика Папу Ликаонского, который пострадал во время правления Максимиана (305-311).

Жил Святой Папа в городе Ларанде (Малая Азия) в IV веке. Его судили и пытали во время гонений христиан при императоре Максимиане.Для повторного суда его повели в город Диокесарию, в сапогах со вбитыми гвоздями внутрь острием, а оттуда в Селевкию Исаврийскую.Скончался мученик, привязанный к бесплодному дереву, которое стало плодоносить.Религиозный праздник сегодня, 29.03.2020По церковному календарю, 29 марта поминают святителя Серапиона Новгородского.Родился будущий Святой в подмосковном селе Пехорке. Вступив по воле родителей в брак, он принял сан священства, но через год овдовел и принял постриг в Дубенском Успенском монастыре.За добродетельную жизнь его избрали игуменом обители, которую впоследствии стали называть его именем — Серапионовой пустынью.Желая предаться более строгим подвигам, он переходит в Троице-Сергиеву лавру, игуменом которой становится в 1495 году. А в 1506-м рукоположен в архиепископа Новгородского.Через четыре года святителя Серапиона лишили кафедры и сослали в Московский Андроников монастырь. Собором святителей в 1511 году изгнанника освобождают из заточения, и он переселяется в Троице-Сергиеву лавру. Святитель, приняв схиму, мирно скончался в 1516-м.Даром чудотворения святитель прославился еще при жизни – во время осады лавры поляками в 1608 году многие иноки и миряне видели его в святительском облачении, пришедшего в храм помолиться о своей обители.