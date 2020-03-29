Олег Газманов переживает за свое здоровье

Известный российский певец Олег Газманов поспешил уйти на карантин из-за выявления у Лещенко коронавируса. Решение остаться дома на самоизоляции было принято народным артистом после того, как он побывал на торжестве в честь дня рождения сестры Игоря Крутого. Напомним, что на мероприятии присутствовал также Лев Лещенко, у которого был обнаружен коронавирус.Олег Газманов 29.03.2020, как себя чувствуетКак сказал сам эстрадный певец Олег Газманов, тест на наличие коронавируса он не делал. Несмотря на это, почти две недели семья Газманова и он сам пребывают дома на самоизоляции. Певец отметил, что до сих пор он не почувствовал каких-либо признаков болезни, недомогания у него нет.

Напомним, Лев Лещенко и Игорь Николаев госпитализированы в медицинский центр в Коммунарке, куда доставляют пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию. У артистов диагностировано воспаление легких. Накануне главврач больницы Денис Проценко подтвердил, что анализ Лещенко на коронавирус дал положительный результат. Именно COVID-19 стал причиной пневмонии. Николаев также сдал тест на коронавирусную инфекцию, но результатов пока еще нет. В субботу супруга музыканта Юлия Проскурякова обратилась через социальные сети к коллегам и СМИ и призвала оставить ее семью в покое.