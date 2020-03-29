Российский разработчик видеоигр выделит Барнаулу деньги оборудование борьбы коронавирусом

Студия разработки видеоигр Playrix в общей сложности выделит 100 млн рублей на борьбу с коронавирусом российским регионам, где работают студии компании. Как сообщает портал vc.ru, поддержка должна поступить в том числе в Барнаул, где недавно заработала команда разработчиков.

Как сообщает ресурс, в первую очередь деньги выделят регионам России и Украины, в которых работают представительства Playrix. Среди них Барнаул, Петрозаводск, Иваново, Калининград, Великий Новгород и др. Первый грант в 25 млн рублей направят в Вологодскую область, где находится первый и самый крупный офис разработчиков.

Предполагается, что эта сумма пойдет на закупку аппаратов искусственной вентиляции легких, рентгены и другое медоборудование. Остальные средства также пойдут на покупку медтехники, защитных и дезинфицирующих средств и пр. Для этого компания планируется привлечь некоммерческие организации или власти регионов. То есть, в приоритете у компании купить технику на свои деньги и передать ее медучреждениям, а не перечислять суммы чиновникам.

Playrix основали братья Игорь и Дмитрий Бухманы. Студия занимается разработкой мобильных приложений и игр, является одной из крупнейших в стране.