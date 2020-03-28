Эрдоган: Меры по борьбе с коронавирусом не должны противоречить правилам ВТО

«Мы должны как можно скорее перейти к действиям, как мы это делали во времена глобального финансового кризиса. Никто из нас не в праве проводить протекционистскую или одностороннюю политику. Я приглашаю все страны честно участвовать в борьбе с этим глобальным кризисом в сфере здравоохранения. Считаю важным, чтобы все национальные меры, которые мы принимаем, соответствовали правилам Всемирной торговой организации и способствовали международному сотрудничеству. Эпидемия коронавируса ещё раз продемонстрировала, насколько важен дух сотрудничества и примирения (среди стран – ред.) G20», — цитирует его ТАСС.

Эрдоган высказал мнение, что страны «двадцатки» должны «брать на себя ответственность и демонстрировать сотрудничество в глобальном масштабе». Турецкий лидер также призвал «делиться информацией относительно борьбы с эпидемией коронавируса и диагностики заболевания», вызываемого коронавирусом.

Напомним, что экстренный саммит стран «двадцатки» впервые проводился в режиме видеоконференции. Президент Турции участвовал в нем из стамбульской резиденции «Хубер» в районе Тарабья. За работой саммита наблюдали глава МИД Мевлют Чавушоглу, министр финансов и казначейства Берат Албайрак, руководитель управления по связям с общественностью администрации президента Турции Фахреттин Алтун, официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын и турецкий шерпа в G20 Хайреттин Демирджан.