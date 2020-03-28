Крутой против Собчак: «Пиарится на любой грязи»

Когда новость о заражении коронавирусом Льва Лещенко стала достоянием общественности, одной из первых отреагировала язвительная Ксения Собчак. Она подробно рассказала, кто именно был на злополучной вечеринке, а потом резюмировала: «Все перезаражались от Лещенко на дне рождения сестры Крутого».

Эти ее слова вызвали возмущение у Игоря Крутого. По мнению продюсера, пост Собчак больше поход на месть. «Ее не пригласили на этот день рождения, вот она и отыгралась», — высказал свою точку зрения Крутой в интерью для «МК».

«Получается теперь, что этот день рождения разделил всех нас на тот мир и этот, в котором мы сейчас живем, — негодует продюсер. — Собчак раструбила, что все поперезаражались. Подняла шум на весь мир, чтобы прославиться еще и на этом? Пиарится просто уже на любой грязи, это отвратительно».

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Российский шоу-бизнес затаился и ждет ответной реакции Ксении Анатольевны. Ведь все знают: Собчак любит, чтобы последнее слово было за ней.