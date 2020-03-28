«Результат через 3 дня»: Лера Кудрявцева сдала тест на коронавирус

Новость о том, что Лев Лещенко заразился коронавирусом, вызвала переполох у представителей российского шоу-бизнеса. Ведь Лев Валерьянович накануне присутствовал на съемке шоу у Малахова, а также побывал на дне рождения у сестры Игоря Крутого.

Так что многие наши знаменитости, которые общались с Лещенко, тут же побежали сдавать тест на коронавирус. Среди первых оказалась Лера Кудрявцева. Поскольку телеведущая не так давно стала мамой, она тщательно следит на своим здоровьем и считает, что ей нельзя рисковать.

‘В связи с последними событиями сдала тест на коронавирус. Результат через 3 дня. Самоизолировалась, надеюсь, будет отрицательным», — рассказала сама Лера.

Напомним, у Игоря Николаева, который тоже общался с Лещенко, подозревает коронавирус: музыкант доставлен в клинику, где его тщательно проверяют на наличие заражения.

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