Участница шоу «Солдатки» Алина Бош рассказала об откровенных съёмках и проекте

Алина Бош в интервью рассказала о своём прошлом, в котором были откровенные съёмки, и будущем. Участница шоу «Солдатки» на проекте намеревается стать новой личностью. Модель призналась, в настоящий момент её никто не ждёт дома. Незадолго до кастинга героиня шоу «Солдатки», транслирующегося на телеканале ТНТ, пережила измену любимого человека. Теперь она не состоит в серьёзных отношениях с кем либо. Как призналась Алина Бош, она рассматривает проект, как возможность начать жизнь заново и попробовать добиться большего. Как стало известно, ранее начинающая телезвезда пыталась сделать карьеру в модельном бизнесе, но не добилась там большого успеха. Ей часто приходилось сниматься в обнажённом виде, чем теперь она не гордится и не хочет вспоминать в деталях, упоминая о том отрезке деятельности лишь поверхностно. Теперь все свои надежды экс-модель связывает с программой и тем, что та может ей дать в личностном плане. В первую очередь, отметила героиня, ей необходимо расти, как личность. После этого в её планах — поступление в театральное училище. Это необходимая ступень для каждого человека, желающего связать свою жизнь с актёрской деятельностью.

Шоу «Солдатки» предоставляет участницам возможность попробовать свои силы на службе в армии. В рамках проекта представительницы прекрасного пола будут учиться коммуникации в необычной обстановке и познавать ремесло защитника Отечества, в том числе и приобретать навыки владения огнестрельным оружием. Алина Бош убеждена, данный опыт поможет ей стать сильнее и добавит веры в себя. Что же касается победы, это не является конечной целью участницы: она готова отдать её другой, если та будет более достойна, сообщает Teleprogramma.

Новости СМИ2