Правительство России купило активы «Роснефти» в Венесуэле

Компания «Роснефть» объявила о прекращении деятельности в Венесуэле и продаже активов, связанных с деятельностью в этой стране. Как говорится в распространенном сообщении компании, активы купила компания на 100% принадлежащая правительству России. В нем также говорится, что соглашение о продаже было заключено 28 марта. Название госкомпании, которая выкупила у «Роснефти» венесуэльские активы, в пресс-релизе не приводится.

В компании отмечают, что речь идет о прекращении во всех проектах в Венесуэле, включая доли в добычных предприятиях Petromonagas, Petroperija, Boqueron, Petromiranda и Petrovictoria, в нефтесервисных предприятиях и торговых операциях.

По итогам заключенного соглашения все активы и торговые операции «Роснефти» в Венесуэле и связанные с Венесуэлой, будут проданы, закрыты или ликвидированы. В результате «Роснефть» получит на баланс одного из своих 100%-х дочерних обществ пакет собственных акций в размере 9,6%.