Индийские врачи перечислили распространенные фейк-советы о коронавирусе

Share Tweet Share Share Email Comments Пандемия коронавируса напугала всех и вся. Ученые большинства стран мира корпят над созданием вакцины, а в сети тем временем распространяются, как грибы после дождя, советы либо по лечению инфекции, либо по ее предупреждению. Читайте на Информинг.Ру: Врачи перечислили три ранних симптома женского бесплодияОсобенно много фейковой информации в социальных сетях. Индийский врач Шайлендра Бхадория перечислила самые распространенные фейк-советы, которые гуляют по всемирной паутине. Некоторые из них далеки от здравого смысла.Фейк-совет первый: Пить мочу коровы, она защитит от коронавирусаКорова – священное животное в Индии. Коровья моча и коровий навоз в Аюрведе – традиционные средства. Но от коронавируса они бесполезны. Кардиолог Шайлендра Бхадория из Института сердца Fortis Escorts авторитетно заявила, что моча таких животных, как коровы, противовирусными свойствами не обладает вообще. Точка. А между тем в Индии жители выпили тысячи литров этого «чудодейственного средства».Фейк-совет второй: Отказаться от мяса в рационе, поскольку оно повышает риски заразиться коронавирусомСлухи вообще ни на чем не основываются. Волна недостоверной информации прокатилась после того, как стало известно, что заражение коронавирусом пошло из рынка в Ухане, что в Китае, где продавались морепродукты и мясо.

Фейк-совет третий: Спиртовой антисептик заменить на безалкогольное дезинфицирующее средство для рук Некоторые люди полагают, что по уничтожению коронавируса безалкогольный санитайзер превосходит дезинфицирующие средства на спиртовой основе. И некоторые покупают и используют безалкогольные дезинфицирующие средства для защиты от микробов, совершенно не защищают себя.ВОЗ настаивает только на использовании спиртовых дезинфицирующих средств – с содержанием спирта не менее 60-70 процентов. Только они могут справиться с коронавирусом.Фейк-совет четвертый: Распылять почаще антисептик на тело и лицо, это поможет избежать заражения коронавирусомБхадория заявила, что заражение коронавирусом нельзя предотвратить путем распыления алкоголя или дезинфицирующего средства на тело из автомайзера. Вирус попадает в организм через слизистые оболочки. Мыло и дезинфицирующее средство на спиртовой основе могут только удалять вирусы с рук. Снизить риски заражения можно, используя медицинскую маску и соблюдая социальную дистанцию.И еще об одном важном моменте упомянула эксперт. Во многих странах мира в связи с пандемией коронавируса активизировались мошенники. Они начали предлагать различные средства, якобы разработанные для защиты от коронавируса. В соцсетях даже начали продавать так называемый противокоронавирусный матрас. Якобы он и защищает от заражения, и дезинфицирует.Нельзя поддаваться на уловки аферистов, ведь можно не только денег лишиться, но и реально подхватить вирус, понадеявшись на защиту в виде матраса. Яндекс Дзен