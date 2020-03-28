Косметолог рассказала, как во время пандемии коронавируса очищать лицо

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Share Tweet Share Share Email CommentsКосметолог рассказала, как во время пандемии коронавируса очищать лицо Коронавирус COVID-19 в организм проникает только через слизистые оболочки. Нет никаких данных о его проникновении через саму кожу. Тем не менее, многие девушки, услышав рекомендации о том, что ни в коем случае нельзя прикасаться к лицу, уверовали в обратное. Косметолог Елена Мокеева рассказала, должен ли отличаться алгоритм очищения кожи лица во время пандемии коронавируса от обычного привычного ритуала.Читайте на Информинг.Ру: Врачи перечислили три ранних симптома женского бесплодия «На слизистые вирус попадает, если на вас напрямую кто-то покашлял или брызнул слюной или если вы дотронулись до предметов, на которых осели капельки с вирусами, а потом прикоснулись руками ко рту, к носу или к губам», – объяснила специалист.Косметолог рассказала, как во время пандемии коронавируса очищать лицоПоэтому рекомендации «не трогать лицо» касаются именно слизистых. Грязными руками туда можно очень быстро занести вирус. Отсюда вывод – руки стоит мыть регулярно и не менее 20 секунд.

Частицы коронавируса, даже если они осели на коже лица, не в состоянии перемещаться по коже самостоятельно. Но если девушка дотронется до вирусной частицы даже чистыми руками, она может переместить возбудитель к слизистым. Поэтому лицо рекомендуется очищать. Но как часто? Косметолог советует делать это дважды в день или же сразу после возвращения домой из улицы. Но в этом случае фанатизм не уместен. Для очищения не подойдут горячая вода, хозяйственное или другое мыло, антисептики и спиртосодержащие средства. От коронавируса на 100 процентов они защитить не смогут, а вот множество проблем с кожей гарантируют.Специалист советует продолжать применять привычные очищающие косметические средства с ПАВ. Это могут быть пенки, гели либо молочко. Косметолог обратила внимание на то, что все ПАВ разрушают липидную мембрану вируса. Важно, чтобы они были мягкими, с правильным pH.«Хорошие» микроорганизмы на поверхности кожи помогают нашей иммунной системе поддерживать достаточный уровень защиты, поэтому надо поддержать их, резюмировала эксперт. Яндекс Дзен

Косметолог рассказала, как во время пандемии коронавируса очищать лицо