Косметолог рассказала, как во время пандемии коронавируса очищать лицо

Коронавирус COVID-19 в организм проникает только через слизистые оболочки. Нет никаких данных о его проникновении через саму кожу. Тем не менее, многие девушки, услышав рекомендации о том, что ни в коем случае нельзя прикасаться к лицу, уверовали в обратное.

Косметолог Елена Мокеева рассказала, должен ли отличаться алгоритм очищения кожи лица во время пандемии коронавируса от обычного привычного ритуала.

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«На слизистые вирус попадает, если на вас напрямую кто-то покашлял или брызнул слюной или если вы дотронулись до предметов, на которых осели капельки с вирусами, а потом прикоснулись руками ко рту, к носу или к губам», — объяснила специалист.

Поэтому рекомендации «не трогать лицо» касаются именно слизистых. Грязными руками туда можно очень быстро занести вирус. Отсюда вывод – руки стоит мыть регулярно и не менее 20 секунд.

Частицы коронавируса, даже если они осели на коже лица, не в состоянии перемещаться по коже самостоятельно. Но если девушка дотронется до вирусной частицы даже чистыми руками, она может переместить возбудитель к слизистым. Поэтому лицо рекомендуется очищать. Но как часто?

Косметолог советует делать это дважды в день или же сразу после возвращения домой из улицы. Но в этом случае фанатизм не уместен. Для очищения не подойдут горячая вода, хозяйственное или другое мыло, антисептики и спиртосодержащие средства. От коронавируса на 100 процентов они защитить не смогут, а вот множество проблем с кожей гарантируют.

Специалист советует продолжать применять привычные очищающие косметические средства с ПАВ. Это могут быть пенки, гели либо молочко. Косметолог обратила внимание на то, что все ПАВ разрушают липидную мембрану вируса. Важно, чтобы они были мягкими, с правильным pH.

«Хорошие» микроорганизмы на поверхности кожи помогают нашей иммунной системе поддерживать достаточный уровень защиты, поэтому надо поддержать их, резюмировала эксперт.

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