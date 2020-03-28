В США одобрили самый быстрый тест на коронавирус

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило тест на коронавирусную инфекцию, который дает результат в течение 15 минут. Об этом в субботу, 28 марта, сообщает РИА Новости со ссылкой на разработчика теста, американскую компанию Abbott Laboratories.

«Компания Abbott получила от FDA разрешение на использование в чрезвычайных ситуациях самого быстрого доступного молекулярного теста на выявление нового коронавируса, который показывает положительные результаты всего за пять минут, а отрицательные – за 13», – указано в сообщении.

В ближайшее время планируется нарастить производство, чтобы поставлять американской системе здравоохранения 50 тысяч тестов в день.

Ранее 28 марта Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) представило схему лечения коронавирусной инфекции с помощью препарата «Мефлохин», который прежде использовался против малярии. Уточняется, что схема была разработана на основе опыта лечения коронавирусной инфекции в Китае и Франции.

За последние сутки в России число новых случаев заражения достигло 228, общее число выявленных случаев – 1264, 28 человек выписаны из стационаров.

Всего в мире, по последним данным проекта университета Джонса Хопкинса, насчитывается свыше 607 тысяч зараженных. Погибли более 28 тысяч человек, излечились – более 132,7 тысячи.