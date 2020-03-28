Каким был академик Сахаров до того, как стать диссидентом

Личность академика Андрея Дмитриевича Сахарова и сегодня вызывает противоречивые оценки. Не слишком доброжелательно о Нобелевском лауреате высказывались многие его коллеги ученые, историки, политологи и знаменитые советские писатели. С другой стороны, активная и разносторонняя правозащитная деятельность Андрея Дмитриевича снискала огромное количество поклонников образа другого Сахарова — самоотверженного борца с Системой.

На самом же деле, А. Д. Сахаров был человеком со всеми присущими ему слабостями — метущимся и подчас ошибающимся. Принципиальные противники не простили ему главного — того, что Андрей Дмитриевич, отмежевавшись от советского официоза, публично не покаялся в причастности к созданию ядерного оружия и в своих намерениях по поводу возможностей его применения.

Действительно талантливый юноша

Способности к точным наукам у москвича Андрея Сахарова были замечены с детства, это подтверждается разными ами. Отец его был учителем физики, автором задачника по этому предмету. До войны Сахаров учился на физическом факультета МГУ, который с отличием в 1942 году закончил уже в эвакуации в Ашхабаде, куда переехал университет.

Можно с уверенностью сказать, что карьера пытливого и неординарно мыслящего ученого Андрея Сахарова началась именно в Великую Отечественную войну — за время работы на ульяновском патронном заводе направленный туда выпускник МГУ усовершенствовал систему контроля бронебойных сердечников и предложил несколько других идей, существенно повлиявших на качество выпускаемых боеприпасов.

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С 1944 года Сахаров в аспирантуре физинститута имени П. Н. Лебедева (Андрей Дмитриевич на протяжении всей своей жизни останется его сотрудником). Через 3 года Сахаров защищает кандидатскую, и по рекомендации своего научного руководителя И. Е. Тамма переходит в МЭИ.

20 лет работы над ядерной бомбой

В научном плане самый плодотворный период в деятельности Сахарова-ученого — с 1948 по 1968 годы. Самый деятельный, и вместе с тем, наиболее загадочный — мы знаем об этих годах работы Андрея Дмитриевича совсем немного, в первую очередь, из соображений секретности самой темы — ни тогда, ни сейчас, никто не приоткрыл и вряд ли приоткроет завесы тайны над научными разработками в данной области. Тем не менее, факт остается фактом: за этот период Сахаров стал трижды Героем Социалистического Труда (1954, 1956 и 1962 годы) и столько же раз награждался орденом Ленина (в эти же годы), он лауреат Сталинской и Ленинской премий (соответственно, 1953 и 1956 годы). В истории СССР нет ни одного человека с аналогичным послужным списком — это к вопросу о том, что Андрей Дмитриевич был лишь «одним из создателей ядерной бомбы». Да, был, но явно не рядовым, поскольку в Советском Союзе подобными наградами не разбрасывались.

Вот что вспоминают знакомые А. Д. Сахарова о жизни ученого в этот период. Рой Медведев рассказывал в своих опубликованных воспоминаниях, как Сахаров в 1964 году активно высказался против выдвижения в Академию наук СССР члена-корреспондента АН СССР Н. И. Нуждина, сторонника печального знаменитого Трофима Лысенко. Сахарова (он уже был одним из самых молодых академиков АН) поддержали другие ученые. Этот «ход конем», в сущности, окончательно похоронивший «лысенковщину», на самом деле, не был диссидентским, поскольку «как бы» соответствовал духу того времени — реакционеры и «консерваторы» от биологии и генетики тогда сильно мешали прогрессу ядерной физики. Тем не менее, Хрущеву этот демарш сильно не понравился.

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Медведев вспоминает свои встречи с Сахаровым в 60-х годах и отмечает его оторванность от действительности, в том числе, исторической, объясняя это долгой жизнью в своем, научно-секретном, мире. Хотя Андрей Дмитриевич как ученый на самом деле прекрасно понимал, что стоит за его научной деятельностью по разработке ядерного оружия и отдавал себе отчет в апокалиптичной опасности конечного продукта. По воспоминаниям Роя Медведева, Сахаров выступал за проведение «направленных» ядерных взрывов при строительстве плотин и каналов. Такие взрывы стразу никого не убивали, но лейкемия потом уносила жизни тысячи жизней, радиационное излучение провоцировало возникновение генетических изменений в организме человек на протяжении нескольких поколений.

Когда наступил перелом

Медведев утверждает, что диссидентство Сахарова началось именно с 1968 года — интерес к самиздату, публикации за рубежом, правозащитная деятельность… Трудно понять, что именно подтолкнуло самого титулованного на тот момент в своей сфере академика к столь деятельному противостоянию государственной власти. В конце 60-х годов за все свои «шалости» Сахаров был лишен всех постов и полагающихся к ним привилегий.

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Одна из бытующих версий — конфликт с Хрущевым по поводу перспектив применения ядерного оружия. Якобы Сахаров в отстаивании своей позиции был чересчур радикален, Никита Сергеевич его осадил, и Андрей Дмитриевич «психанул», уйдя в диссидентский «отказ». Второй вариант более «вегетарианский» — 60-е, «оттепель», относительное свободомыслие — на этой волне все и завертелось.

Нет нужды напоминать последующие поступки А. Д. Сахарова, они общеизвестны. Но многие авторитетные деятели науки и искусства СССР так и не нашли для себя ответа на главный для осмысления мотивации подобного «перерождения» академика Сахарова в Сахарова-антисоветчика, вопрос: почему он, правозащитник, создатель термоядерной бомбы, так потом ни разу и не пожалел об изобретении оружия массового поражения? Писатель Виктор Астафьев высказался по этому поводу в своей манере, жестко, назвав смерть нераскаявшегося академика маленькой хитростью человека, умершего героем, но совершившего преступление. Коллега Астафьева, белорусский прозаик Алесь Адамович, напротив, пытался оправдать Сахарова, считая, что тот своей общественной деятельностью хотел покаяться перед миром. Впрочем, сам Сахаров никогда публично не сожалел о том, что был причастен к созданию термоядерной бомбы. Он просто говорил, что рад ее неприменению. И только.