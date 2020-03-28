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Президент России Владимир Путин и Сильвио Берлускони во время встречи в международном аэропорту…

Алексей Дружинин/РИА «Новости»

</p> <p><img class="aligncenter" src="https://img.gazeta.ru/files3/979/12477979/upload-RIAN_5937903.HR-pic905-895x505-56151.jpg" alt="Берлускони поблагодарил Путина за помощь Италии" /></p> <p>

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони отправил президенту России Владимиру Путину письмо, в котором поблагодарил за помощь в борьбе с коронавирусом, пишет ТАСС.

Отмечается, что Берлускони расценил этот жест как «настоящую жертву, принесенную во имя дружбы и любви к Италии и итальянцам».

Ранее Россия направила в Италию 15 самолетов с врачами и оборудованием, чтобы помочь в борьбе с коронавирусом.

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