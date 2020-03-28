Берлускони поблагодарил Путина за помощь Италии

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Берлускони поблагодарил Путина за помощь Италии

Президент России Владимир Путин и Сильвио Берлускони во время встречи в международном аэропорту…

Алексей Дружинин/РИА «Новости»

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони отправил президенту России Владимиру Путину письмо, в котором поблагодарил за помощь в борьбе с коронавирусом, пишет ТАСС.

Отмечается, что Берлускони расценил этот жест как «настоящую жертву, принесенную во имя дружбы и любви к Италии и итальянцам».

Ранее Россия направила в Италию 15 самолетов с врачами и оборудованием, чтобы помочь в борьбе с коронавирусом.

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