Берлускони поблагодарил Путина за помощь Италии

close
Президент России Владимир Путин и Сильвио Берлускони во время встречи в международном аэропорту…
Алексей Дружинин/РИА «Новости»
Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони отправил президенту России Владимиру Путину письмо, в котором поблагодарил за помощь в борьбе с коронавирусом, пишет ТАСС.
Отмечается, что Берлускони расценил этот жест как «настоящую жертву, принесенную во имя дружбы и любви к Италии и итальянцам».
Ранее Россия направила в Италию 15 самолетов с врачами и оборудованием, чтобы помочь в борьбе с коронавирусом.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Российские врачи начали борьбу с коронавирусом в Ломбардии
— В МИДе сочли анонимной пропагандой сообщения о бесполезности помощи РФ Италии
— Российские вирусологи и медики прилетели в Италию
Источник
READ «Уральские пельмени» высмеяли уход звезды телешоу