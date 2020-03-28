Секрет «самой подготовленной к коронавирусу» страны раскрыли СМИ

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Больше 300 человек заболели коронавирусом в России
В России за сутки зафиксировано 53 новых случая заболевания коронавирусом. Общее число случаев заболевания достигло 306 человек. В оперативном штабе предоставили обновленные данные по...
Росздравнадзор передали в подчинение Минздраву
close Рамиль Ситдиков/РИА «Новости» Президент России Владимир Путин подписал указ о том, что Росздравнадзор передадут в ведение Минздрава страны. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. Согласно...
Алсу заподозрили в пластике лица: фото певицы взорвало Сеть
Share Tweet Share Share Email CommentsПользователи обсуждают детскую фотографию артистки в сравнении с сегодняшним видом. Популярная российская певица Алсу разместила в...
АвтоВАЗ повысит цены на автомобили Lada с 1 апреля
Отечественный автопроизводитель «АвтоВАЗ» 1 апреля повысит цены на весь модельный ряд. Все автомобили LADA в России подорожают в среднем на 5-10 тысяч рублей или...
В Україні вже 136 хворих на коронавірус
Кількість заражень коронавірусом в Україні сягнула 136 випадків. Станом на ранок 25 березня за офіційними даними на території країни було 113 випадків зараження коронавірусом....