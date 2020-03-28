Духневич захворіла на COVID-19

Директорка Луцької міської клінічної лікарні Лариса Духневич підтвердила, що захворіла на коронавірус, і пояснила, як це сталося.

«Перший» зв’язався з Ларисою Духневич телефоном і попросив прокоментувати чутки про її хворобу.

Нагадаємо, на Волині підтвердили 2 випадки коронавірусу. Утім, в ОДА відмовилися коментувати, хто другий захворілий, посилаючись на лікарську таємницю.

«Так, мені дійсно кілька днів тому поставили діагноз «коронавірус». До речі, чутки про те, що я приїхала з хворобою з-за кордону — цілковита неправда. За кордоном не була. Скоріш усього, інфікувалася, коли вела огляд одного з пацієнтів, який нещодавно повернувся з-за кордону. Наразі ця людина в самоізоляції під наглядом.

У перший же день, коли у мене піднялася температура, я залишилася вдома, на самоізоляції. Тоді ж мені зробили експрес-тест на коронавірус. Він виявився негативним.

Через тиждень мені погіршало. Госпіталізували в Луцьку міську клінічну лікарню. В окрему палату, щоб не контактувати з іншими хворими, з обмеженим доступом персоналу. Діагностували пневмонію. Повторно зробили тест на грип і коронавірус. Коронавірус підтвердився.

Тоді мене — у середу, 25 березня — перевели на лікування у Волинську обласну інфекційну лікарню. Тобто у міській лікарні я пробула неповних три дні.

Під час лікування дотримувалися усіх санітарно-гігієнічних норм і обмежень. Усіх осіб, які зі мною контактували — а це п’ятеро людей — відправили на карантин, вони — під наглядом.

Усе під контролем, ситуація контролюється санепідеміологами.

Усім, хто допомагає у цей складний час — вдячна за допомогу і підтримку» — розповіла Лариса Духневич.