Лариса Гузеева отчитала россиян, нарушающих самоизоляцию: «Задолбало!»

Телеведущая и актриса Лариса Гузеева отчитала россиян, которые игнорируют самоизоляцию и гуляют по городу. Эмоциональное обращение она выложила в своем «Инстаграме».

«Меня разрывает! Я только что вернулась из города. Невозможно — яблоку негде упасть! — говорит Гузеева. — Ехала в собственной машине и окно боялась открыть. Я могу быть опасна для всех. Нет, все гуляют! Дети гуляют, родители, старики. Что вы делаете? Нельзя так! Не хотите жить? А мне моя жизнь дорога! Мне тоже дома скучно очень, но как-то я нахожу возможность развлечь себя и свои близких».

Гузееву поддержали многие ее коллеги. «Люди, очнитесь! Неужели вы не видите, что трагедия только начинается», — пишет в комментариях певец Филипп Киркоров.

«Народ гуляет… более „звездный“ народ так же гуляет. И тем и другим пофиг», — пишет певица Елена Ваенга.

Ранее комментатор Дмитрий Губерниев возмутился легкомысленным отношением россиян к рекомендации соблюдать самоизоляцию.